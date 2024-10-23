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Spor

Van Bronckhorst'tan derbi açıklaması: Önce Lyon maçına bakacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

23 Ekim 2024 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
Van Bronckhorst'tan derbi açıklaması: Önce Lyon maçına bakacağız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları:

"İndiğimizde Türkiye'den kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle.. Tüm Türk halkıyla..."

'LYON İYİ BİR TAKIM'

"Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız."

KALECİLERİN DURUMU

"Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Erdin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız."

"Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hâlâ çok erken, böyle devam etmemiz gerek."

GALATASARAY DERBİSİ

"Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız."

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