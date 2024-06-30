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Spor

Van Bronckhorst'tan transfer açıklaması! ''Yeni oyuncularımız olacak''

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, yeni transferler hakkında da yorum yaparak, 'Daha yeni oyuncularımızda olacak. Paulista ve Rafa Silva'yı bu takıma tecrübe katmaları için getirdik.' dedi.

30 Haziran 2024 Pazar 23:41 - Güncelleme:
Van Bronckhorst'tan transfer açıklaması! ''Yeni oyuncularımız olacak''
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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Giovanni van Bronckhorst, görevine başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekibiyle bir araya gelerek toplantı yaptığı belirtildi.

Van Bronckhorst için tesiste görevli personelinin de katıldığı tanışma yemeği düzenlendiği aktarıldı.

Yemekte Hollandalı teknik adam ile yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yanı sıra Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın da yer aldığı kaydedildi.

BRONCKHORST'TAN AÇIKLAMALAR

Giovanni van Bronckhorst, tesislerle ilgili, "Bence tesisimiz harika. Kapıdan ilk girdiğiniz andan beri bunu hissediyorsunuz. Harika bir tesisimiz var. Futbol için her şey çok müsait. Tesis herkese gerekli enerjiyi veriyor ve hissettiriyor." dedi.

Futbolcularından beklentileri hakkında konuşan Bronckhorst: "Oyuncularımızdan hazır olmalarını bekliyorum. İlk günden itibaren çok çalışacağız ve sezona en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupa maçıyla başlayacağız. Oyuncularımızdan çok şeyler beklediğimiz haftalar olacak. Kulüp içerisindeki atmosferi de hazırladığımız hafta olacak. Kendimizi daha iyi hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst yeni transferler hakkında da yorum yaparak, "Daha yeni oyuncularımızda olacak. Paulista ve Rafa Silva'yı bu takıma tecrübe katmaları için getirdik. Kendileri en üst seviyede oynamış futbolcular. Tecrübelerini takımımızla paylaşmalarını istiyoruz. Takımı daha iyi yapmaları için kendilerini takıma kazandırdık." sözlerini sarf etti.

Son olarak Beşiktaş taraftarına mesajı olan Giovanni van Bronckhorst, "Öncelikle çok iyi karşılandım. İmza günü ve sonrasında taraftarların reaksiyonu çok iyiydi. Tüm kariyerim boyunca hem hoca hem de oyuncuyken taraftar, kulüp içinde çalışanlar arasındaki bütünlüğe çok önem vermişimdir. Bu çok önemli. İyi bir atmosfer yaratacağımıza inanıyorum. Bizim de en iyi oyunumuzu oynayabilmemiz için taraftara ihtiyacımız olacak. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. Kendilerine mesajım; bu kulübe güzel hatıralar bıraktıracak kupalar yaratmak için ben ve ekibim çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

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