Van de Beek'e ayrılık çağrısı: ''Kendi iyiliği için ayrılmalı''

11 Ekim 2021 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:26

Manchester United'a büyük umutlarla gelen ancak beklenen süreyi şu ana kadar alamayan Donny van de Beek'e Kırmızı Şeytanların eski oyuncusu Paul Ince'den "ayrıl" çağrısı geldi.

Solskjaer'in oyuncuyu oynatacağı sözleriyle kandırdığını kaydeden Ince, "Ole Gunnar Solskjaer ona değer verdiğini söylüyor, oynatacağını belirtiyor ancak açıkça yalan söylüyor. Kendi iyiliğini düşünüyorsa ara transfer döneminde ayrılması lazım. Oynaması gerektiği kadar oynamıyor, 1,5 yıldır gördüğüm bu." ifadelerini kullandı.

Norveçli hocanın orta saha kurgusunun doğru olmadığını belirten eski futbolcu, "Solskjaer, 40 milyon euroyu kulübede oturtuyor. Bana Fred ya da McTominay'ın iyi oynadığını söyleyemezsiniz, hatta Pogba da iyi değil." dedi.

Donny van de Beek, bu sezon Manchester United'ın oynadığı 10 maçın sadece 3'ünde süre aldı, 1 kez ilk 11'de yer aldı.