Van Dijk: İntikam duygusuna ihtiyacım yok

Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk, Real Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Van Dijk, bu maça hazırlık sürecinde intikam duygusuna ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Van Dijk yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse böyle bir maça hazır olmak için intikam duygusuna ihtiyacım yok. Taraflı tarafsız herkes için güzel bir mücadele. Maçı domine ederek kazanmak istiyoruz. Real Madrid'e karşı hiç kazanamadım. Bu benim için hayal kırıklığı yaratıyor. Bu yüzden en iyi şekilde hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.