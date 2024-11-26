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Spor

Van Dijk: İntikam duygusuna ihtiyacım yok

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Real Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2024 Salı 19:13 - Güncelleme:
Van Dijk: İntikam duygusuna ihtiyacım yok
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Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk, Real Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Van Dijk, bu maça hazırlık sürecinde intikam duygusuna ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Van Dijk yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse böyle bir maça hazır olmak için intikam duygusuna ihtiyacım yok. Taraflı tarafsız herkes için güzel bir mücadele. Maçı domine ederek kazanmak istiyoruz. Real Madrid'e karşı hiç kazanamadım. Bu benim için hayal kırıklığı yaratıyor. Bu yüzden en iyi şekilde hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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