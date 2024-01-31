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Spor

Van Dijk: Kendimi Liverpool'a adadım

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Tecrübeli stoper, kendisini tamamen takımına adadığını dile getirdi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
Van Dijk: Kendimi Liverpool'a adadım
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Daha önce 'Liverpool'un yeni döneminde kendinizi bu kulübün bir parçası olarak görüyor musunuz?' şeklindeki soruya 'Bilmiyorum' cevabı veren ve hakkında sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Van Dijk, bu iddialara cevap verdi.

Hollandalı stoper Van Dijk, 'Yüzde 100 açık olmak gerekirse, kulübe tamamen bağlıyım. Kulübü ve taraftarları seviyorum. Daha önce sorulan soruya verdiğim cevap tamamen farklı bir şekilde anlaşıldı' dedi.

Kendini tamamen Liverpool'a adadığını söyleyen yıldız oyuncu, 'Sezon başında hayal ettiğimiz şeye ulaşmak istiyoruz. Beni yanlış anlamayın, kendimi tamamen kulübe adadım. Kaptan olarak her anın tadını çıkarıyorum.' şeklinde konuştu.

Bu sezon Liverpool ile 24 maça çıkan Van Dijk, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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