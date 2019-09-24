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Van Dijk'tan flaş sözler: Vasiyetimi dahi yazmıştım! 'Eğer ölürsem, paramın bir kısmını anneme bağışlıyorum' diye belirtmiştim

Virgil Van Dijk, 2012 yılında geçirdiği hastalık ve yaşadığı tedavi dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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2019 Yılında UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan başarılı stoper, FourFourTwo dergisiyle bir röportaj gerçekleştirdi.

Gerçekleşen röportajda daha önce kimseye anlatmadığı ve geçirdiği zor dönemlerden bahseden Hollandalı yıldız oyuncu, ''Ölmek üzereydim hatta vasiyetimi dahi yazmıştım.'' dedi.

''BU VAKAYA YAKALANANLARIN ÇOĞU KURTULAMIYOR''

Hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler veren başarılı oyuncu, ''2012 yılında Apandisit, böbrek enfeksiyonu ve peritonit yüzünden büyük acılar çektim. Bu vakalara yakalanan kişilerin çoğu maalesef ki kurtulamıyor. O dönemde etrafımda gördüğüm tek şey tüplerdi. Vücudum kırılıyordu, hareket dahi edemiyorum. Kafamda hep en kötü senaryo vardı.'' dedi.

''TEŞHİS KONULAMADI''

O dönemde Hollanda'nın Groningen takımının formasını giyen VVD'nin koçu Dick Lukkien ise, ''İlk başta grip olduğunu düşündük. Karnı çok ağrıdığı için bir kaç gün evde kaldı. Daha sonra ailesiyle hastaneye gittiler fakat teşhis konulamadı ve evine geri gönderildi. Fakat annesi dayanamayıp onu hastaneye geri götürdü'' ifadelerini kullandı.

''EĞER ÖLÜRSEM…''

O dönemde en kötüsünü düşündüğünü söyleyen VVD, ''Vasiyetimi dahi yazmıştım. ''Eğer ölürsem, paramın bir kısmını anneme bağışlıyorum'' diye belirtmiştim. Kimse ölme ihtimalim hakkında konuşmak ya da düşünmek istemiyordu. Fakat bunları konuşmak zorundaydık.'' Açıklamasında bulundu.

Tüm bunların sonunda hastalığını yenen ve sağlığına kavuşan Virgil Van Dijk, 2019 Liverpool forması altında Şampiyonlar Ligi'ni ve Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.

(Sporx)

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