  • Van Dijk'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Van Dijk'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Liverpool'un Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Virgil van Dijk dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 17:10
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, Anfield'da aldığı farklı galibiyetle toplamda 4-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

VAN DIJK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti:

"Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir."

