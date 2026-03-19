Van Dijk'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, Anfield'da aldığı farklı galibiyetle toplamda 4-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

VAN DIJK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti:

"Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir."