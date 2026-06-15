Van Dijk'tan su molası tepkisi!

Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanmaya başlayan su ve reklam molaları ile ilgili konuştu.

Van Dijk, "Su molaları biraz ilginç çünkü şimdiye kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arasına girildiğinde, bu durum biraz... Bu hoşuma gitmedi." dedi.

"Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş bir durum değil." diyen deneyimli savunma oyuncusu, "Hava gerçekten çok sıcaksa, elbette bu molaların verilmesi iyi olur ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Neyse, sanırım bu durumla ilgili yeterince konuştum." açıklamasını yaptı.