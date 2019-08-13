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Van Gölü’nde rüzgar sörfü yaygınlaşıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Sporları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde eğitim gören yelkenciler, Van Gölü’nün mavisinde sörf yaparak eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

  • İHA
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Van YYÜ Su Sporları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerde bulunan ve birçok kez ulusal ve uluslararası müsabakalarda derecelere imza atan sporcular, ileride düzenlenecek yarışlar için yoğun bir tempoyla sörf yapıyor. Van Gölü’nde rüzgarı fırsat bilen genç sporcular, Antrenör İsmet Akbulut’un himayesinde çalışmalarını sürdürüyor. Küresel iklim değişikliği dolayısıyla rüzgarın her yıl biraz daha şiddetini arttırdığı Van Gölü’nde yelken sporları yaygınlaşırken, gölde sörf yapan sporcular ise, ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışabilecek düzeye ulaştı.
 
İHA muhabirine konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Van İl Temsilcisi İsmet Akbulut, Van Gölü’nde rüzgar sörfü, optimist ve lazer gibi yelken sporu yaptıklarını belirtti. Van Gölü’nde yelken sporlarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Akbulut, “Amacımız öğrencilerimizi daha çok kitleye ulaştırmak, daha çok insana yelken sporunu yaptırmaktır. Özellikle gençlerimizi teknolojinin ve sokakların tehlikelerinden korumayı hedefliyoruz. Şu an 5 öğrencimiz ulusalda yarışa bilecek düzeye ulaştı. 10 optimist, 4 lazer sporcumuz Türkiye Yelken Federasyonun düzenlemiş olduğu yarışlarda yarışabilirler. Bu sporun daha ileriye gitmesi için bol bol kamp yapmamız lazımdır. Çünkü Ege’deki rüzgarla buradaki rüzgar bir olmuyor” dedi.
 
“Van Gölü yelken sporları için ideal”
 
Van Gölü’nün küresel iklim değişikliğinin etkisiyle rüzgarların hızlandığı bir göl haline geldiğine dikkat çeken İsmet Akbulut, “Daha önce burada sağanaklar olmazdı. Bu sağanaklar Van Gölü’nde yelken sporu yapmak için ideal bir duruma geldi. Gölün herhangi bir tehlikesi yok. Diğer denizlerdeki gibi zehirli balıklar da yok. Sadece inci kefali balığımız var onun da kimseye zararı dokunmaz” diye konuştu.
 
Yelken sporlarının maliyetli olduğunu dile getiren Akbulut, malzeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve bu konuda sponsorlardan destek beklediklerini kaydetti.
 
Uluslararası ve şehirlerarası yelken yarışlarına katılan ve bu yarışlarda dereceler alan sporcular ise, Van Gölü’nün yelken sporları için çok elverişli olduğunu, bu noktada kendilerini çok şanslı bulduklarını ifade etti.  

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