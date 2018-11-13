Van Hooijdonk Nac Breda'da yönetici oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Hollanda Ligi ekibi NAC Breda'da yönetici olarak göreve başladı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, Hollanda Ligi ekiplerinden NAC Breda'da yönetici olarak göreve başladı.
Hollanda Ligi'nde son sırada bulunan NAC Breda'nın yaptığı açıklamada Pierre van Hooijdonk'un transferden sorumlu olacağı belirtildi.
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NAC Breda, teknik direktör Hans Smulders'in ayrılmasının ardından Pierre van Hooijdonk, Tim Gilissen, Mitchell van der Gaag ve Cor van Rooij'u takımın başına getirirken van Hooijdonk'a transfer görevi verildi.
48 yaşındaki futbol adamı, 2003-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadıktan sonra NAC Breda'ya transfer olmuştu.
(Sporx)
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