İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3834
  • EURO
    47,2617
  • ALTIN
    4411.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Van Persie: Fenerbahçe'yi hissettim

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin Van Persie, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Temmuz 2025 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Van Persie: Fenerbahçe'yi hissettim
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin Van Persie, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler ile eşleşeceğini hissetiğini söyleyen Van Persie:, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek."

Hollandalı teknik direktör, oyunculuk kariyeri sırasında 3 yıl Fenerbahçe forması giymişti.

Van Persie, 24 Şubat 2025 tarihinde Feyenoord'un başına geçmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.