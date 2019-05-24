Van Persie'den flaş itiraf! 'Belki de ayrılmamalıydım'

Robin van Persie, futbolu bırakmasının ardından Arsenal'den Manchester United'a geçişini BBC'ye anlattı.

"Taraftarların bana çok kızgın olduğunu biliyorum." diyerek sözlerine başlayan Robin van Persie, "Kaptandım, en çok gol atandım ve üç yıl böyle geçmişti. Ancak, bazen yeni bir mücadeleye, yeni bir maceraya atılmanız gerekiyor. İnsanları kırdıysam özür dilerim ama ben böyle düşünüyordum. Bir karar verdim ve arkasında durdum. Fakat, bu karar Arsenal'e olumsuz baktığım anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a transfer sürecini de anlatan Van Persie, "Arsenal hakkında tek bir kötü söz kullanmadım. Çok güzel bir futbol kulübüydü, harika zamanlar geçirdim. Genç bir delikanlı olarak girip olgun bir adam olara çıktım. Çok zor bir karar vermem gerekiyordu, gerçekten çok zordu. Böyle bir karar verince herkesi memnun edemezsiniz. Hayatım için bir karar vermem gerekiyordu, verdim." diyerek sözlerini sürdürdü.

"TANRIYA ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ..."

3 yıl boyunca Manchester United forması giyen Robin van Persie, "Tanrıya şükürler olsun ki Manchester United'da lig şampiyonluğu yaşadım. Hedefim buydu. İlk sezonumda kazanmak çok özeldi." dedi.

Manchester United'da Alex Ferguson'ın kendisine nasıl yardımcı olduğunu da anlatan Van Persie, "İlk sezonumun ortasında Arsenal'de girdiğimin yarısı kadar pozisyona giriyordum ama aynı sayıda gol attım. Sonra, Sir Alex Ferguson diğer tüm oyuncuları bana pas vermeye zorladı. Birkaç ay sonra tüm futbolcular bu sistemin işe yaradığını gördü. Zor maçlar oynadık ancak kazandık." açıklamasını yaptı.

"BELKİ DE MANCHESTER UNITED'DA KALMALIYDIM"

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transferini de anlatan Hollandalı yıldız, "Sir Alex Ferguson'ın bırakma kararı şok etkisi yaratmıştı. Büyük bir üzüntüydü ancak futbol devam ediyordu. 1 yıllık daha kontratım vardı. Belki de kalmalıydım. Bir karar vermem gerekiyordu. Kalmalı ve forma için savaşmalı mıydım? Her şeyi düşündüm ve Fenerbahçe'ye transfer olmaya karar verdim." diyerek sözlerini noktaladı.