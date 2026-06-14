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Spor

Vancouver'da Türk rüzgarı! Her yer kırmızı beyaz

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımız, turnuvadaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak olan mücadele öncesi, Türk taraftarlar stadyum çevresini kırmızı beyaza bürüdü.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 02:31 - Güncelleme:
Vancouver'da Türk rüzgarı! Her yer kırmızı beyaz
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A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, Vancouver şehrinin sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Vancouver sokakları kırmızı-beyaz renklere büründü. Çevre şehirlerden, ülkelerden ve Türkiye'den millileri desteklemek için Kanada'ya gelen taraftarlar, şarkılar ve tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Avustralya karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde taraftar yürüyüşü Jonathan Rogers Park'tan başlayacak ve Science World SkyTrain Metro İstasyonu bölgesinde sona erecek.

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