Vanesa Cordoba: Babam bana 'Beşiktaş'ın teklifini kabul et' dedi

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, ailece kendilerini her zaman Beşiktaşlı hissettiklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vanessa Cordoba, İstanbul'da çocuk yaşlarda yaşasa da Beşiktaş'ın her zaman hayatlarında yer aldığını belirterek, "Biz her zaman kendimizi Beşiktaş'a ait hissettik. Sosyal medya da bu bağı korumanızı kolaylaştırıyor. Türkiye'den birçok taraftar beni takip etmeye başladı. İlk gördüğümde şaşırdım. Sonrasında bana 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) gibi mesajlar gelmeye başladı. Bu, benim için çok güzel bir şey. Şimdi buradayım. Her zaman kendimi Beşiktaş'ın parçası olarak hissettim." diye konuştu.

"Babam bana, 'Beşiktaş'ın teklifini kabul et.' dedi"

Beşiktaş'a transferine değinen Kolombiyalı kaleci, o dönemki idarecilerden Necmettin Çelikhan'ın kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "İki yıl önce Necmettin Bey ile 'Instagram' üzerinden konuştuk. O dönemde Atletico Nacional ile anlaşmıştım. Orayı seçmiştim ama bana yazdığında, 'Bu gerçek mi? Ne kadar güzel' gibi düşüncelere daldım. İki senenin sonunda Necmettin Bey bu kez 'WhatsApp' yoluyla ulaştı. Görüştük. Her şey 2 hafta içinde gerçekleşti. Süreç olumlu ilerledi. Ailemle paylaştım. Babam bana, 'Beşiktaş'ın teklifini kabul et. İkinci kez düşünme Vanessa. İstanbul güzel bir şehir.' dedi ve Beşiktaş'a geldim." ifadelerini kullandı.

Kendisi için yeni bir maceraya başladığını aktaran Cordoba, "Benim için çok farklı bir deneyim olacak. Çok heyecanlıyım. Güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum. Türkiye'de benden büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Burada son bulunduğumda 13 yaşında bir kız çocuğuydum. Şu anda 29 yaşındayım ve futbolcuyum. Bu, benim için yeni bir serüven. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu.

"Tüm bu heyecanı özledim"

İstanbul'dan ayrı kaldığı sürede Türkiye'yi özlediğini söyleyen Vanessa Cordoba, "Türkiye'nin kültürünü, sesini, stattaki kaosu ve tüm bu heyecanı özledim. Çocukluğumda Ümraniye'deki tesislere antrenman izlemek için gitmiyordum, yemek yemeye gidiyordum. Oraya tekrar gitmeliyim. Yemekleri özledim. Türkiye'de en çok eriği özledim. Birçok yerde aramama rağmen bulamadım. Lahmacunu yemek olarak özledim. Eskiden tüm ailemiz buradaydık. Maç günleri lahmacun yemeye giderdik." açıklamasında bulundu.

Kalecilik kariyerine başlamasında babasının payı olduğunu da aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:

"Kalecilik kariyerime 16 yaşında başladım. Futbol için biraz geç bir yaş. Aslında plaj voleybolu oynuyordum ancak sakatlık yaşadım. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları esnasında babam, 'Neden başka şeyler denemiyorsun?' dedi. Hayalim hep bir atlet olmaktı. Babam, 'Kaleciliği niye denemiyorsun?' dedi. 'Şimdi mi söylüyorsun' diye cevap verdim. Süreç biraz kolay oldu. Plaj voleybolu ile kalecilik biraz benziyor. Plaj voleybolundan kaleciliğe geçişim o kadar da sıkıntılı olmadı. Idolüm kadın futbolunda ABD'li kaleci Hope Solo, erkek kaleci olarak ise zaten hepiniz cevabı biliyorsunuz. Tahmin etmek büyük ihtimalle o kadar zor olmaz."

"Babam çok başarılı bir kaleciydi ama korkunç bir öğretmen"

Babası Cordoba'yla kalecilik üzerine konuşmalar yaptıklarını anlatan Vanessa, "Babamdan daha iyi kaleci olduğumu düşünüyorum (Gülüyor). Babamla kalecilik hakkında konuşuyoruz. Babam çok başarılı bir kaleciydi ama korkunç bir öğretmen, iyi bir öğretmen değil. Ben daha gençken hiç tahammülü yoktu. Şu an daha iyi. 'Kaleci olmak çok basit.' diyordu ama tabii ki basit değil. Biz daha çok kaleciliğin nasıl hissettirdiği, bu sorumlulukla nasıl yüzleştiğimizi ve bu sorumluluğu nasıl kaldırabileceğimizi konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Babasının kaleciliği döneminde henüz çocuk olduğunu belirten Cordoba, 100. yıl kutlamalarında kesilen büyük pastayı unutamadığını belirterek, "O dönemde 13 yaşındaydım. Hatırladığım tek şey pasta. Bu kadar büyük bir pastanın olabileceğini hayal edememiştim. O dönemler futbola bu kadar ilgi duymuyordum. Maçlarla alakalı; sesleri, heyecanları ve insanların sevinçlerini hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

Röportajın gerçekleştiği Beşiktaş Müzesi'ndeki eski fotoğraflara bakarak hatıralarını canlandıran Vanessa Cordoba, "Ronaldo, Zago ve Carew'i hatırlıyorum. Carew, ailemizin çok iyi bir dostuydu. Bu arkamızdaki kupaların 2'sinin evde maketlerinin olduğunu fark ettim. Yeniden gördüğüm için mutluyum. 'Bu 2 kupa bizim evdeki kupalar değil mi?' diye düşündüm. Burada bulunmak ve kupaları görmek çok keyif verici." ifadelerini kullandı.

"Hem erkek hem de kadın takımının şampiyon olmasını bekliyorum"

Babasının kendisini izlemeye geleceğini kaydeden Cordoba, ülkesi Kolombiya ile Türkiye'nin birbirine çok benzediğini belirtti.

Hem kadın hem erkek takımının sezonu şampiyonlukla bitirmesini temenni en Vanessa Cordoba, "Türkler ve Kolombiyalılar olarak birbirimize çok benziyoruz. Aile olarak geldiğimizde bunu fark etmiştik. Türklere, 'Avrupalı Latinler' diyoruz. Biz de aile temelliyiz. Bu özellikler de buraya adapte olmamı kolaylaştırdı. Burada 2021'deki gibi hem erkek hem de kadın takımının şampiyon olmasını bekliyorum. Bu, benim için en harika senaryo olur. Kadın futbolunda kendi taraftarlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Futbolun kadınlar tarafından da oynandığını izler, futbolun bu yönüne de aşık olurlar. Kadın futbolunun sevilmesini ve taraftarlarının oluşmasını istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.