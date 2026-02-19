İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Vanspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Vanspor sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Vanspor 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Vanspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golleri, 49 ve 65. dakikalarda Jefferson ile 55. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Bodrum FK'nin tek golünü ise dakika 21'de İsmail Tarım attı.

Bu sonucun ardından Vanspor, puanını 38 yaptı. Bodrum FK, 45 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki haftasında Vanspor, Amed SK deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Manisa FK'yı konuk edecek.

