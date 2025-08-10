İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Vanspor, Bolu'da 3 golle kazandı

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ligin yeni ekibi Vanspor FK, 3-2 kazanmayı başardı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 23:06 - Güncelleme:
Vanspor, Bolu'da 3 golle kazandı
Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ligin yeni ekibi Vanspor FK, 3-2 kazanmayı başardı.

Van ekibinin gollerini 42. dakikada Naby Oulare (K.K), 79. dakika Anestis Vlachomitros ve 90. dakikada Jefferson kaydetti.

Ev sahibi Boluspor'un gollerini ise 6. dakikada Doğan Can Davas ve 21. dakikada Ibrahim Rasheed kaydetti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Egemen Artun, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz

Muhammet Özkan, Ömürcan Artan, Oulare (Dk. 43 Ensar Bilir), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lico, Balbudia, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Dk. 86 Buğra Çağıran), Rasheed (Dk. 78 Boakye), Hasani

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, Muhammet Çavuşoğlu, Erdem Seçgin, Mert Çölgeçen (Dk. 65 Jefferson), Regis, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sebahattin Destici), Traore (Dk. 85 Mehmet Özcan), Vlachomitros (Dk. 90+4 Memet Manış), Batuhan Kör (Dk. 65 Cedric)

Goller: Dk. 6 Doğan Can Davas, Dk. 21 Rasheed (Boluspor), Dk. 41 Oulare (Kendi kalesine), Dk. 79 Vlachomitros, Dk. 90+1 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Vlachomitros (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 32 Oulare (Boluspor)

