İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vanspor, Çorum FK'yi 3 golle geçti

İmaj Altyapı Vanspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Vanspor, Çorum FK'yi 3 golle geçti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ferhat Çalar, Burak Sami Şad

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 63 Jefferson), Hasan Bilal (Dk. 63 Bekir Can Kara), Erdem Seçgin (Dk. 9+2 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 78 Erdi Dikmen), Mamah

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Efe Sarıkaya), Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 57 Burak Çoban), Fredy (Dk. 70 Aleksic), Ahmed Ildız (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Mame Thiam

Goller: Dk. 14 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 40 Hostikka, Dk. 69 Erdem Seçgin Dk. 90+5 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

Kırmızı kart: Dk.90+5 Sehic

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 48 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)

  • Vanspor
  • Arca Çorum FK
  • Trendyol 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.