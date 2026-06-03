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Spor

Vanspor FK, Murat Yıldırım ile yeniden anlaştı

Vanspor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Murat Yıldırım'ı getirdi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:59 - Güncelleme:
Vanspor FK, Murat Yıldırım ile yeniden anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor'un ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu." denildi.

Vanspor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmıştı.

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