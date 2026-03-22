  • Vanspor FK, Sarıyer ile berabere kaldı
İmaj Altyapı Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.

AA22 Mart 2026 Pazar 15:18
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile SMS Grup Sarıyer 0-0 berabere kaldı.

STAT: Van Atatürk

HAKEMLER: Fatih Tokail, Burak Sami Şad, Ferhat Çalar

İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 46 Aliou Traore), Jefferson, Oğulcan Çağlayan, Hostikka (Dk. 64 Bekir Can Kara), Mamah (Dk. 80 Emir Bars), Cedric

SMS GRUP SARIYER: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Hamidou Traore), Camara, Poko, Marcos Silva, Dembele, Batuhan Kör (Dk. 90+3 Fethi Özer)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Erdi Dikmen ve Batıhan Gebecelioğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 72 Aliou Traore (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 17 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 82 Caner Osmanpaşa, Dk. 84 Mert Furkan Bayram, Dk. 86 Metehan Mert (SMS Grup Sarıyer)

