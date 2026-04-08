İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5148
  • EURO
    52,115
  • ALTIN
    6823.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vanspor FK, Serikspor'u farklı yendi

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Vanspor FK deplasmanda Serikspor'u 6-1 mağlup etti.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 17:08
Vanspor FK, Serikspor'u farklı yendi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, deplasmanda Serikspor'u 6-1 yendi.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Salih Burak Demirel

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov (Dk. 67 Sertan Taşqın), Cengiz Demir, Sadygov (Dk. 46 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 84 Anıl Koç)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Hostikka, Jefferson (Dk. 77 Alper Emre Demirkol), Cedric (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Mamah (Dk. 57 Emir Bars), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 77 Jevsenak), Bekir Can Kara (Dk. 66 Traore)

Goller: Dk. 9 ve 73 Cedric, Dk. 26 Martynov (Kendi kalesine), Dk. 55 Mamah, Dk. 70 Erdem Seçgin, Dk. 85 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Topalli (Serikspor)

Kırmızı Kart: Dk. 79 Bilal Ceylan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Bekir Can Kara, Dk. 16 Cedric, Dk. 67 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 45 Selim Dilli (Serikspor)

  • İmaj Altyapı Vanspor FK
  • Serikspor
  • Trendyol 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

İspanya'dan İsrail'e alev topu : Netanyahu kuklası yakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.