Vanspor ile Amedspor depremzedeler yararına dostluk maçına çıkacak

Amedspor ile Vanspor, anlamlı bir organizasyona imza atıyor. İki takım depremin yaralarını sarmak ve depremden etkilenen vatandaşlara gelir sağlamak için dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki kulüp, sosyal medyada açıklama yaparak maçın 19 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, deprem güvenliğini gerekçe göstererek bunu kabul etmedi. Bu gelişme üzerine maç Van'a alındı.

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, "Depremzedeler yararına Vanspor ile Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacağımızı duyurduğumuz dostluk müsabakası için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz başvuru, deprem yaşayan illerdeki stadyumların güvenlik nedeniyle yeniden 'Spor Alanı Güvenlik Sertifikası' alması gerektiği şeklindeki yanıt ile talebimiz federasyon tarafından olumsuz olarak sonuçlanmıştır. Bu nedenle depremzedeler yararına oynamayı planladığımız dostluk müsabakasını Vanspor Kulübü ile istişare ederek Van şehrinde oynanmasına karar verilmiştir" denildi.