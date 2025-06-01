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Spor

Vanspor, penaltılarla 1. Lig'e yükseldi

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u penaltılar sonucu 5-4 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

AA1 Haziran 2025 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Vanspor, penaltılarla 1. Lig'e yükseldi
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Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u penaltılar sonucu 5-4 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor Trendyol 1. Lig'e çıktı.

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi.

Öte yandan Bakan Şimşek maç öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Artı Değer Vanspor: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Dk. 85 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 97 Onur Özcan), Emre Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Dk. 85 Erdem Seçgin), Eyüp Akcan (Dk. 97 Serkan Odabaşoğlu), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Hasan Bilal), Mert Örnek (Dk. 72 Batuhan Kör)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Kubilay Yavuz (Dk. 112 Tunahan Çiçek), İmeri (Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çapar (Dk. 106 Cengizhan Akgün), İlker Karataş (Dk. 85 Melih İnan)

Sarı kartlar: Dk. 24 Özkan Yiğiter (Artı Değer Vanspor), DK. 64 Mert Çapar (Batman Petrolspor)

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