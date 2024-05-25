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Spor

VAR firmasından UEFA'ya dava!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonaıs'nın başlamasına sayılı günler kala UEFA çarpıcı bir haberle sarsıldı. VAR'ın teknoloji firması UEFA'yı mahkemeye verdi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:51 - Güncelleme:
VAR firmasından UEFA'ya dava!
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İngiltere'den The Sun'ın haberine göre VAR tarafından kullanılan ve kale önündeki hücum oyuncularını tespit eden teknolojiyi geliştiren firma, fikirlerinin kopyalandığını iddia ederek organizatörlerin bu teknolojiyi kullanmasının engellenmesini istiyor.

Habere göre teknoloji firması turnuvanın 14 Haziran'da Münih'te başlayacak açılış maçından sadece on gün önce ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmak üzere mahkemeye başvurdu.

The Sun'da yer alan haberde "Bu karar, sistemi başka bir firmadan lisanslamak için bir servet harcayan Avrupa futbolunun yönetim organı için büyük bir utanç kaynağı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

UEFA MAHKEMEYE VERİLDİ

Hollandalı Ballinno adlı firma, teknolojisinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla UEFA ve Almanya'dan top takip uzmanı Kinexon'a karşı patent ihlali davası açtı. Şirket, 13 yıl önce 'ofsayt durumunu tespit etmeye yönelik bir yöntem ve sistem' için patent aldığını iddia ediyor.

Şirket, toplara yerleştirilecek bir çipin, topa vurulduğu anda hakemler tarafından takılan bir kulaklığı uyararak oyuncuları sürekli izleme ihtiyacını ortadan kaldırmasına yönelik bir öneriyi tescil ettirdiğini öne sürüyor.

Almanya ve İskoçya'nın 14 Haziran'da Münih'te turnuvaya başlamasına iki haftadan az bir süre kala, firmalar Hamburg'daki bir mahkeme salonunda karşı karşıya gelecekler.

Ancak patent hukuku uzmanı Florian Müller Hollanda medyasına yaptığı açıklamada zamanlamanın açıkça UEFA'yı zaman baskısı altına almak için tasarlandığını söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ ETKİLEMEYECEK

Bu Cumartesi günü Wembley'de oynanacak FA Cup finali ve Şampiyonlar Ligi finali, üç hakimin başkanlık edeceği 3 Haziran'daki duruşmadan önce yapılacağı için olumsuz anlamda etkilenmeyecek ve VAR kararları ekranlara getirilecek.

UEFA: ENDİŞE DUYUYORUZ

İsmini vermeyen bir UEFA sözücü, The Sun'a yaptığı açıklamada "Devam eden davalarla ilgili olarak yorum yapamayız. Ancak UEFA, Ballinno'nun başvurusundan aşırı endişe duymamaktadır." dedi.

Özellikle EURO 2024'te kullanılacak topların içine yerleştirilen çipler, hücum oyuncularının ofsaytta olup olmadığını önceden maçın hakemine iletiyor. Mahkemenin UEFA'yı haksız bulması halinde bu teknolojinin kullanılıp kullanılmaması konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

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