  • VAR kayıtları açıklandı! Derbide iptal edilen golün detayları...
Spor

VAR kayıtları açıklandı! Derbide iptal edilen golün detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14. haftasına ait VAR kayıtlarını paylaştı. İşte Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde sarı lacivertlilerin iptal edilen golünün konuşmaları...

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 20:19 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! Derbide iptal edilen golün detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesinde sarı lacivertlilerin iptal edilen golünün konuşmaları da kayıtlarda yer aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iptal edilen gol:

VAR: "Yasin beni duyuyor musun?"

Hakem: "Söyle Ali."

VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Anlamadım."

VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

VAR: "Şu an temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Gördüm. Gördüm."

VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim, bekle. Yavaş, temas noktasında dur."

Hakem: "Göster. Evet. Tamam Ali."

VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."

  • Fenerbahçe-Galatasaray
  • VAR kayıtları
  • derbi

