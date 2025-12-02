Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesinde sarı lacivertlilerin iptal edilen golünün konuşmaları da kayıtlarda yer aldı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iptal edilen gol:
VAR: "Yasin beni duyuyor musun?"
Hakem: "Söyle Ali."
VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Anlamadım."
VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam."
VAR: "Şu an temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Gördüm. Gördüm."
VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim, bekle. Yavaş, temas noktasında dur."
Hakem: "Göster. Evet. Tamam Ali."
VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."