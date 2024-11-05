VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.
Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.
VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."
HAKEM: "Atilla Hocam geliyorum."
VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bir darbe yapıyor."
HAKEM: "Teması gördüm. Bir açıdan daha göreyim."
VAR: "Bir de normal hızdan gösteriyorum."
HAKEM: "Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim."
İKİNCİ PENALTI POZİSYONU
Trabzonspor'un Simon Banza ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.
VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."
VAR: "Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var."
HAKEM: "Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.
VAR: "Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Buradan da biraz yavaş çekeyim, temas noktası. Şuradan topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bu ayağa, bileğe yaptığı müdahale."
HAKEM: "Benim için yeterli. Temas noktasını gösteriyorum, kart göstermeyeceğim."
VAR: "Anlaşıldı."