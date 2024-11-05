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Spor

VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı. İşte kritik maçta yaşanan penaltı pozisyonlarındaki VAR kayıtları...

5 Kasım 2024 Salı 20:36 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Atilla Hocam geliyorum."

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bir darbe yapıyor."

HAKEM: "Teması gördüm. Bir açıdan daha göreyim."

VAR: "Bir de normal hızdan gösteriyorum."

HAKEM: "Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim."

İKİNCİ PENALTI POZİSYONU

Trabzonspor'un Simon Banza ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var."

HAKEM: "Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: "Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Buradan da biraz yavaş çekeyim, temas noktası. Şuradan topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bu ayağa, bileğe yaptığı müdahale."

HAKEM: "Benim için yeterli. Temas noktasını gösteriyorum, kart göstermeyeceğim."

VAR: "Anlaşıldı."

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