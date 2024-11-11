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Spor

VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından haftanın VAR kayıtları da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı!
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Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından haftanın VAR kayıtları da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR: SAMSUNSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğrudur.

Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

FENERBAHÇE - SİVASSSPOR: FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."

Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?

VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."

Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"

VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"

Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."

VAR: "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."

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