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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte 19. haftanın tartışmalı pozisyonları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 20:10 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte 19. haftanın tartışmalı pozisyonları
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları:

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VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Mehmet Türkmen: "Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş."

Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."

VAR: "Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin."

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