Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları:

Beşiktaş - Bodrum FK, Bodrum FK'nin penaltı beklentisi

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Mehmet Türkmen: "Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş."

Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."

VAR: "Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin."