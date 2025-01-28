Süper Lig'in 21. haftası sona ererken, karşılaşmaların ardından VAR kayıtları da açıklandı. İşte 21. haftada yaşanan pozisyonlar...
Kayıtlarda Galatasaray - Konyaspor, Kasımpaşa - Hatayspor ve Alanyaspor - Başakşehir maçları yer aldı.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI
VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."
Hakem: "İlk kim dokundu?"
VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim."
Hakem: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için direkt serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim."
VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."
Hakem: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."