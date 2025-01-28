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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte 21. haftanın tartışmalı pozisyonları

Süper Lig'in 21. haftası sona ererken, karşılaşmaların ardından VAR kayıtları da açıklandı. İşte 21. haftada yaşanan pozisyonlar...

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte 21. haftanın tartışmalı pozisyonları
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Süper Lig'in 21. haftası sona ererken, karşılaşmaların ardından VAR kayıtları da açıklandı. İşte 21. haftada yaşanan pozisyonlar...

Kayıtlarda Galatasaray - Konyaspor, Kasımpaşa - Hatayspor ve Alanyaspor - Başakşehir maçları yer aldı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI

VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."

Hakem: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim."

Hakem: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için direkt serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim."

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Hakem: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."

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