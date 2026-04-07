İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6131
  • EURO
    51,7021
  • ALTIN
    6710.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  VAR kayıtları açıklandı! İşte derbideki kritik pozisyon...
Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte derbideki kritik pozisyon...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına ait VAR kayıtlarını yayımlarken Trabzonspor - Galatasaray maçındaki kritik pozisyon da gündeme geldi. Kayıtlarda, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina'nın yer aldığı pozisyonda olası kırmızı kart incelemesine dair diyaloglar paylaşıldı.

7 Nisan 2026 Salı 20:05
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta sona ererken, haftanın VAR kayıtları da açıklandı. Kayıtlarda Trabzonspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi arasında geçen diyaloglar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."

İŞTE VAR KAYITLARI

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.