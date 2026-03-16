Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarının VAR kayıtları TFF tarafından açıklandı. Kayıtlarda Gençlerbirliği – Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun konuşmaları da yer aldı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş VAR kayıtları | Sekou Koita'nın kırmızı kartı:

- VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

- VAR: "Temas anını gösteriyorum hocam."

- Yasin Kol: "Evet geldim."

- VAR: "Top yok. Topun olmadığını gör."

- Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"

- VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."

- Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."