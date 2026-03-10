Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlandı.

Paylaşılan görüntülerde Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona ait VAR konuşmaları da yer aldı.

Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları: Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon.

VAR: "Ozan hocam."

Hakem: "Efendim Ömer."

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

İşte VAR kayıtları...