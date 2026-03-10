İSTANBUL 16°C / 4°C
  • VAR kayıtları açıklandı! İşte Sane'nin kırmızı kart pozisyonu...
Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte Sane'nin kırmızı kart pozisyonu...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına ait VAR kayıtlarını yayımladı. Paylaşılan görüntülerde Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları yer aldı.

10 Mart 2026 Salı 20:07
VAR kayıtları açıklandı! İşte Sane'nin kırmızı kart pozisyonu...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlandı.

Paylaşılan görüntülerde Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona ait VAR konuşmaları da yer aldı.

Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları: Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon.

VAR: "Ozan hocam."

Hakem: "Efendim Ömer."

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

İşte VAR kayıtları...

