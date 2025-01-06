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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte haftanın tartışmalı pozisyonları...

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte 18. haftanın VAR kayıtları;

Fenerbahçe-Hatayspor: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin."

Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı pozisyonda?"

VAR: "Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada."

Oğuzhan Çakır: "Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?"

VAR: "Veriyorum geniş açıdan."

AVAR: "Top için mücadele var."

Oğuzhan Çakır: "Çekmeyi göster hocam."

VAR: "Tam çekmede bir daha dur."

Oğuzhan Çakır: "Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam."

VAR: "Anlaşıldı."

4. Hakem: "Numaraya bak, numaraya."

Oğuzhan Çakır: "31 numara."

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