İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6316
  • EURO
    37,0566
  • ALTIN
    3135.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Hatayspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarından konuşmalar görüntüde yer aldı.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 18:08 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
ABONE OL

TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR'da izleme önerisi verilen pozisyonlarını yayınladı.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki konuşmalar;

VAR: "Halil sana sahada inceleme öneriyorum. Sana temas noktasını göstereceğim."

Hakem: "Arka bacak, temas noktasını gördüm. Arka bacak, doğru. Başka bir açın var mı? Gördüm. Topa dokunduktan sonra dikkatsiz bir müdahale var. Serbest vuruş ile başlatıp, golü iptal ediyorum."

VAR: "Katılıyorum."

Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar;

VAR: "Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum. Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası."

Hakem: "Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam."

VAR: "88 numara."

Hakem: "Kararım penaltı ve kart yok."

VAR: "Katılıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.