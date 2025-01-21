TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR'da izleme önerisi verilen pozisyonlarını yayınladı.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki konuşmalar;

VAR: "Halil sana sahada inceleme öneriyorum. Sana temas noktasını göstereceğim."

Hakem: "Arka bacak, temas noktasını gördüm. Arka bacak, doğru. Başka bir açın var mı? Gördüm. Topa dokunduktan sonra dikkatsiz bir müdahale var. Serbest vuruş ile başlatıp, golü iptal ediyorum."

VAR: "Katılıyorum."

Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar;

VAR: "Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum. Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası."

Hakem: "Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam."

VAR: "88 numara."

Hakem: "Kararım penaltı ve kart yok."

VAR: "Katılıyorum."