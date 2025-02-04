İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9376
  • EURO
    37,3219
  • ALTIN
    3286.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

Süper Lig'de geride kalan 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 20:05 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
ABONE OL

Süper Lig'de geride kalan 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Fenerbahçe - Rizespor maçında Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

VAR hakemi Bert Put: "Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. 10 numaranın potansiyel faulü."

Hakem Burak Pakkan: "Ekrandayım. Başka açı. Tamam. Penaltı ve ikinci sarı kartı vereceğim."

Göztepe - Alanyaspor maçında 41. dakikada Göztepe'nin iptal edilen penaltısı

VAR: "Arda sana sahada inceleme tavsiye ediyorum hücum oyuncusunun faulü için monitöre gel, sana ilk görüntüyü göstereceğim. Hücum oyuncusu, elini defans oyuncusunun yüzüne koyuyor ve bu yüzden istediği gibi zıplayamıyor. Bu yüzden elle oynuyor çünkü zıplayamıyor. Karar direkt serbest vuruş olmalı."

Arda Kardeşler: "Tamam, kararımı değiştiriyorum (penaltıyı iptal ediyor)"

Göztepe-Alanyaspor 59.dakika Göztepe'nin iptal edilen penaltısı

VAR: "Arda, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Elle oynama yok, omuza değiyor."

Arda Kardeşler: "Tamam"

VAR: "Göstermeye ihtiyacımız var. Temas noktasını görebildiğinde haber ver. Bak, omuza değiyor, el yok."

Arda Kardeşler: "Omuza değiyor, el yok değil mi? Diğer açı lütfen. Tamam kol değil, doğru. (penaltıyı iptal ediyor)"

Göztepe-Alanyaspor 65.dakika Göztepe'nin golünün iptali

VAR: "Arda kaleciye faul var, hücum oyuncusu kaleciyi yere itti. Bunu görmen lazım. Burada top kaleciye yakın. Faul olmasa bu topu tutabilirdi."

Arda Kardeşler: "Evet topa dokunabilir ama temas yüzünden yapamıyor."

VAR: "Evet, kesinlikle" (Gol iptal ediliyor.)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.