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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 20:07 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:

Maç: Adana Demirspor-Antalyaspor

Dakika:24

(Adana Demirspor penaltı bekliyor)

VAR: Kadir (Sağlam), Manuel konuşuyor. Sana potansiyel penaltıyı göstermek istiyorum. Sahada incelememiz var. Biz APP'yi kontrol ettik. APP'de hiçbir şey yok.

Kadir Sağlam: Evet, buradayım.

VAR: 8 numara topla oynuyor ve 7 numara ayağa basıyor. Görebilirsin.

Kadir Sağlam: Tamam. Penaltı bölgesinin içinde mi dışında mı?

VAR: Net bir şekilde içeride ve bunu sana göstereceğiz. Burada temasın içeride olduğunu net bir şekilde görebilirsin. Arkadan bir görüntümüz daha var ve müdahale 7 numaralı oyuncudan geldi.

Kadir Sağlam: Evet, penaltı ve 7 numaralı oyuncuya sarı kart vereceğim.

VAR: Evet, kesinlikle doğru. Teşekkür ederim.

(Adana Demirspor penaltı kazanıyor.)

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