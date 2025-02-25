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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.

Haber Merkezi25 Şubat 2025 Salı 20:05 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.

Sivasspor-Konyaspor

Dakika: 76

Sivasspor'da top, Uros Radakovic'in koluna temas ediyor ve hakem Zorbay Küçük sarı kart gösteriyor.

VAR: "Zorbay, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. İhlal bu tamam, şimdi açıyoruz."

Zorbay Küçük: "Elle oynama için emin misin? Bu koltuk altı değil mi? Bana ilk olarak eli gösterebilir misin? El olduğuna emin olmak istiyorum"

VAR: "Evet, sana bunu göstereceğim. Açıkça el. Şimdi sana topun hareketini gösteriyorum. Defans oyuncularının kalan kısmı eli yapan oyuncunun çok uzağında."

Zorbay Küçük: "Bana yukarıdan gösterebilir misin? Atak yapan oyuncunun topu alacağından emin olmak istiyorum. 26 numara için kırmızı kart göstereceğim."

VAR: "Bence pas yolu açık, tamamen boş."

Zorbay Küçük, sarı kart kararını iptal ediyor ve Radakovic için kırmızı kartını gösteriyor.

Antalyaspor-Kasımpaşa

Dakika: 83

Nuno Da Costa, girdiği ikili mücadelenin ardından pası veriyor ve Kasımpaşa golü buluyor.

VAR: "Adnan, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. APP'de olası frikik. 18 numaraının yüzüne gelen eli göstereceğim."

Adnan Deniz Kayatepe: "Evet, el yüzde. Bu çok açık. Lütfen bana bunu APP'de göster. Evet, kararımı verdim. Doğrudan serbest vuruş ve sarı kart."

Adnan Deniz Kayatepe, Kasımpaşa'nın golünü iptal ediyor ve Da Costa'ya sarı kart gösteriyor.

Dakika: 90+2

VAR, Adnan Deniz Kayatepe'yi, potansiyel penaltı uyarısıyla VAR ekranına davet ediyor.

VAR: "Adnan, potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Burada tekmeyi görüyorsun. Topu almıyor."

Adnan Deniz Kayatepe: "Evet, başka açın var mı? Atak oyuncusu topa değiyor ve defans oyuncusu ona tekme atıyor."

VAR: "Temas burada ve topun oyunda olduğunu görüyorsun."

Adnan Deniz Kayatepe: "Son kararım penaltı."

Hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösteriyor ve Kasımpaşa penaltı kazanıyor.

Alanyaspor-Adana Demirspor

Dakika: 65

Alanyaspor köşe vuruşunun ardından VAR, maçın hakemi Ozan Ergün'ü potansiyel penaltı gerekçesiyle VAR'a davet ediyor.

VAR: "Ozan, potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Tamam, burada el açık."

Ozan Ergün: "Evet, görüyorum. Elini görüyorum. Onun eli açık, penaltı veriyorum. Kart yok."

Hakem Ozan Ergün, Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösteriyor.

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