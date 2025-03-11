Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Maç: Trabzonspor - Hatayspor

Dakika: 26

Danilo Sikan'ın vuruşunda Alper Akarsu elle müdahale sonucu Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.

VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda. Dize kontak noktasını görüyorsun ve sonra sapma var kolda. Sana göstereceğim."

Alper Akarsu: "Evet görüyorum, penaltı kararını iptal ediyorum. Teşekkür ederim."

Dakika: 49

Ceza sahası içerisinde Simon Banza yerde kaldı ve Alper Akarsu Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana iki açı göstereceğim."

Alper Akarsu: "Evet görüyorum, kararım penaltı iptali. Teşekkür ederim."