Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Galatasaray - Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltı

VAR: "Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak."

Hakem Ozan Ergün: "Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok."

VAR: "Evet, anlaşıldı kartsız penaltı."

Konyaspor - Beşiktaş maçında Melih Bostan'ın kırmızı kartı

VAR: "Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin."

Hakem Ali Şansalan: "Tamam gördüm."

VAR: "Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet."

Ali Şansalan: "Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat"

VAR: "Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü."

Ali Şansalan: "Oynat. Sarı kart iptal."

İşte haftanın VAR kayıtları: