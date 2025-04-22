Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona erdi. TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Galatasaray - Bodrum FK maçında Galatasaray'ın iptal edilen penaltısı
VAR: "Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale. Görebilirsin."
Mehmet Türkmen: "Göster. Ekran önündeyim. Tamam topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok penaltıyı iptal edeceğim ve beyaz takım için hakem atışı vereceğim."
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
VAR: "Oğuzhan, potansiyel penaltı sebebiyle sahada inceleme öneriyorum. Gördüğün şey ilk temas noktası. Şimdi ağır çekimi görüyoruz ve şimdi başka bir açı görüyorsun."
Oğuzhan Çakır: "Başka bir açı istiyorum."
VAR: "Ve arkadan başka bir açımız var."
Oğuzhan Çakır: "Topa vuran kim?"
VAR: "Hücum oyuncusu."
Oğuzhan Çakır: "Gördüm, penaltı vereceğim. Kart yok."
VAR: "Doğru, doğru."
İşte VAR kaytları: