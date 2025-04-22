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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta sona erdi. TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 20:05 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona erdi. TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Galatasaray - Bodrum FK maçında Galatasaray'ın iptal edilen penaltısı

VAR: "Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale. Görebilirsin."

Mehmet Türkmen: "Göster. Ekran önündeyim. Tamam topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok penaltıyı iptal edeceğim ve beyaz takım için hakem atışı vereceğim."

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Oğuzhan, potansiyel penaltı sebebiyle sahada inceleme öneriyorum. Gördüğün şey ilk temas noktası. Şimdi ağır çekimi görüyoruz ve şimdi başka bir açı görüyorsun."

Oğuzhan Çakır: "Başka bir açı istiyorum."

VAR: "Ve arkadan başka bir açımız var."

Oğuzhan Çakır: "Topa vuran kim?"

VAR: "Hücum oyuncusu."

Oğuzhan Çakır: "Gördüm, penaltı vereceğim. Kart yok."

VAR: "Doğru, doğru."

İşte VAR kaytları:

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