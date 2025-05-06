Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı.

Galatasaray - Sivasspor maçında Sivasspor'un iptal edilen golü

VAR: "Ekranı göster."

Ozan Ergün: "Monitöre geliyorum, doğru mu?"

VAR: "Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens'in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?"

Ozan Ergün: "Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım."

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI: