Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Başakşehir - Fenerbahçe (55. dakika)
VAR: Burak seni potansiyel penaltı için çağırıyorum. 3 numara."
Burak Pakkan: "Tamam."
VAR: "Kaleye atılan şut ve temas noktası."
Burak Pakkan: "Başka açı istiyorum."
Burak Pakkan: "Hayır hayır. Açı iyi değil."
VAR: "Dur bekle."
Burak Pakkan: "Normal hızda oynat."
VAR: "Normal hızda oynatıyorum."
Burak Pakkan: "Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon."
VAR: "Sen kaldırıyorsun tamam."
Trabzonspor - Galatasaray (44. dakika)
VAR: "Atilla beni dinle.Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Belki bunu yapabiliriz tamam."
VAR: "İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin."
Atilla Karaoğlan: "Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide"
VAR: "Normalde penaltı evet ama..."
Atilla Karaoğlan: "Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?"
VAR: "Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?"
Atilla Karaoğlan: "Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır."
VAR: "Evet, doğru"
İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları: