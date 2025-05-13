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Spor

VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar

TFF, Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte tartışmalı pozisyonlar...

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 20:08 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışmalı pozisyonlar
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Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Başakşehir - Fenerbahçe (55. dakika)

VAR: Burak seni potansiyel penaltı için çağırıyorum. 3 numara."

Burak Pakkan: "Tamam."

VAR: "Kaleye atılan şut ve temas noktası."

Burak Pakkan: "Başka açı istiyorum."

Burak Pakkan: "Hayır hayır. Açı iyi değil."

VAR: "Dur bekle."

Burak Pakkan: "Normal hızda oynat."

VAR: "Normal hızda oynatıyorum."

Burak Pakkan: "Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon."

VAR: "Sen kaldırıyorsun tamam."

Trabzonspor - Galatasaray (44. dakika)

VAR: "Atilla beni dinle.Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Belki bunu yapabiliriz tamam."

VAR: "İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin."

Atilla Karaoğlan: "Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide"

VAR: "Normalde penaltı evet ama..."

Atilla Karaoğlan: "Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?"

VAR: "Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?"

Atilla Karaoğlan: "Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır."

VAR: "Evet, doğru"

İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları:

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