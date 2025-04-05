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Spor

VAR odasında skandal görüntüler! Telefondan bahis oynadı

CSKA Sofya-Lokomotiv Sofya maçında VAR odasında görevli bir operatörün, cep telefonundan canlı bahis yaptığı ortaya çıktı. Hawk-Eye şirketi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Bulgaristan Futbol Federasyonu ise konuya ilişkin sessiz kaldı.

Akşam5 Nisan 2025 Cumartesi 09:03 - Güncelleme:
VAR odasında skandal görüntüler! Telefondan bahis oynadı
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Bulgaristan Ligi'nin 27. haftasında oynanan CSKA Sofya-Lokomotiv Sofya arasındaki derbiye, VAR odasında yaşanan skandal gölge düşürdü. Ev sahibinin 1-0 kazandığı karşılaşma sırasında, VAR odasındaki bir operatörün cep telefonundan, 'sanal bahis' yaptığı görüldü. VAR odasında telefon dahi bulundurmanın yasak olduğu belirtildi. Sorumlu şirket Hawk-Eye; ismi açıklanmayan kişi hakkında soruşturma başlattığını duyururken, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

TELEFONUNU SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Maçın VAR hakemi Volen Chinkov ve yardımcısı Stoyan Arsov'un yanında oturan kimliği belirsiz şahıs, bir süre 'canlı bahis' sitelerinde gezdi. Daha sonra kameranın kayıtta olduğunu fark edince saklamaya çalıştı. Sorumlu şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mühim olayın sorumluluğunu kabul ediyoruz. Kapsamlı bir soruşturma başlattık. Şahsın tüm faaliyetlerine son verildi" ifadeleri kullanıldı. Ancak Bulgar taraflarlar; konunun, Balkanlar'da hakim olan bahis çeteleriyle alakalı olduğu görüşünde.

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