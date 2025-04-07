İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0529
  • EURO
    41,6167
  • ALTIN
    3629.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a kırmızı kart! İşte o pozisyon
Spor

Beşiktaş'a kırmızı kart! İşte o pozisyon

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, VAR incelemesinin ardından 44. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kırmızı kart! İşte o pozisyon
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ta 14. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İlk olarak pozisyonun sarı kart olarak değerlendiren hakeme uyarı VAR'dan geldi. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart kararı uygulandı.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntü: BEIN SPORTS)

4 GÜNDE 2 KIRMIZI KART

Tayyip Talha Sanuç, siyah beyazlıların hafta içinde Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı karşılaşmada da kırmızı kart görmüştü. Sanuç, 4 günde ikinci kez kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.