Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ta 14. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İlk olarak pozisyonun sarı kart olarak değerlendiren hakeme uyarı VAR'dan geldi. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart kararı uygulandı.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntü: BEIN SPORTS)

Tayyip Talha Sanuç, siyah beyazlıların hafta içinde Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı karşılaşmada da kırmızı kart görmüştü. Sanuç, 4 günde ikinci kez kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.