Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta sarı lacivertlilerin, 50. dakikada Youssef En-Nesyri ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu goller iptal edildi.

EN-NESYRI VAR'A TAKILDI

Sarı lacivertliler, 50. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Ancak bu gol, VAR uyarısı sonrası faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Golden önce İrfan Can Kahveci'nin rakibine faul yaptığını tespit eden Halil Umut Meler, golü iptal etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu karar sonrası tepki gösterdi.

İşte o pozisyon...

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe, maçın 63. dakikasında bu kez İrfan Can Kahveci ile golü buldu. Ancak bu gol de bu kez Youssef En-Nesyri'nin faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bir kez daha VAR monitörüne giden Halil Umut Meler, bu golü de faul gerekçesiyle iptal etti.

İşte o pozisyon...