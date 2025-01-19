İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VAR'dan 2 müdahale! Fenerbahçe'nin golleri iptal edildi
Spor

VAR'dan 2 müdahale! Fenerbahçe'nin golleri iptal edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin maçın 2. yarısında bulduğu iki gol VAR kararıyla iptal edildi.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 20:41 - Güncelleme:
VAR'dan 2 müdahale! Fenerbahçe'nin golleri iptal edildi
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta sarı lacivertlilerin, 50. dakikada Youssef En-Nesyri ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu goller iptal edildi.

EN-NESYRI VAR'A TAKILDI

Sarı lacivertliler, 50. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Ancak bu gol, VAR uyarısı sonrası faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Golden önce İrfan Can Kahveci'nin rakibine faul yaptığını tespit eden Halil Umut Meler, golü iptal etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu karar sonrası tepki gösterdi.

İşte o pozisyon...

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe, maçın 63. dakikasında bu kez İrfan Can Kahveci ile golü buldu. Ancak bu gol de bu kez Youssef En-Nesyri'nin faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bir kez daha VAR monitörüne giden Halil Umut Meler, bu golü de faul gerekçesiyle iptal etti.

İşte o pozisyon...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.