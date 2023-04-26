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Spor

Vardy, uzun bir aranın ardından Premier Lig'de gol attı

Premier Lig'in 33. haftasında Leeds United, sahasında Leicester City'i konuk etti. Maç 1-1'lik skorla berabere tamamlanırken Leicester City'nin tek golünü Vardy kaydetti.

26 Nisan 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Vardy, uzun bir aranın ardından Premier Lig'de gol attı
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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leeds United, sahasında Leicester City'i konuk etti.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

7. dakikada Tielemans'ın golü VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken Leeds United ilk yarıyı 20. dakikada Sinisterra'nın golüyle önde tamamladı.

İkinci yarıda Leicester daha üstün bir oyun oynayarak aradığı golü 80'de Vardy ile buldu ve 1 puanı kaptı. Leicester'da Vardy, Ekim ayından bu yana Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Öte yandan Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City 29, Leeds United ise 30 puana yükseldi ve düşme hattında kritik bir maçta puanlar paylaşılmış oldu.

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