Vardy, uzun bir aranın ardından Premier Lig'de gol attı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leeds United, sahasında Leicester City'i konuk etti.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

7. dakikada Tielemans'ın golü VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken Leeds United ilk yarıyı 20. dakikada Sinisterra'nın golüyle önde tamamladı.

İkinci yarıda Leicester daha üstün bir oyun oynayarak aradığı golü 80'de Vardy ile buldu ve 1 puanı kaptı. Leicester'da Vardy, Ekim ayından bu yana Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Öte yandan Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City 29, Leeds United ise 30 puana yükseldi ve düşme hattında kritik bir maçta puanlar paylaşılmış oldu.