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‘VAR’ı adaletli kullanın’

Galatasaray’ın Başkanı, “Biz hak edenin kazandığı bir zirve yarışı diliyoruz. Teknolojinin bile dürüstçe kullanılmasını istiyoruz. Diyagonal VAR’lar, top ayaktan çıktıktan sonra çizgiler çizilmesin diliyoruz!” şeklinde konuştu.

  • Star Spor
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CİM-BOM’UN Başkanı Mustafa Cengiz,ligde adil bir yarış istediklerini dile getirdi. Galatasaray’a yapılan bu anlamsız tepkilerin son bulması gerektiğine değinen Cengiz, “Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken, şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir. Galatasaray kendine saldırılmadıkça, beyefendiliğini asaletini korumuştur. Tüm rakiplerimizden bunları bekliyoruz” dedi. Kulüpler Birliği ile direkt temasının olmadığını belirten Aslan’ın Başkanı şöyle konuştu:

RAKİPLERİMİZ KADAR GÜÇLÜYÜZ

 “Rakipler çok iyi transferler yaptı. Lig gittikçe daha zorlu bir hale geldi. Biz sahada mertçe, adil, düzgün, hak edenin kazandığı bir yarış diliyoruz. Tekniği de düzgün kullanmamız gerekiyor. Diyagonal VAR’lar, top ayaktan çıktıktan sonra çizgiler çizilmesin diliyoruz. Teknolojinin bile dürüstçe kullanılmasını diliyoruz. Kimseye taş atmıyorum, sadece temenni. Hem biz hem rakipler için. Rakiplerimiz ne kadar yücelirse biz o kadar yüceliriz. Rakiplerimiz ne kadar düzgün ve güçlü ise biz de o kadar düzgün ve güçlüyüz.”

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