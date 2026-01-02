İSTANBUL 8°C / 5°C
  Varsa yoksa Arda Güler! İngiliz devinden 80 milyon euroluk teklif
Spor

Varsa yoksa Arda Güler! İngiliz devinden 80 milyon euroluk teklif

Premier Lig devi Arsenal, geçen yaz kadrosuna katmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiği Arda Güler'i bir kez daha gündemine aldı. Topçuların, milli yıldız için Real Madrid'e 80 milyon euro teklif edeceği bildirildi.

2 Ocak 2026 Cuma 10:40
Varsa yoksa Arda Güler! İngiliz devinden 80 milyon euroluk teklif
Son olarak 2003/2004 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, bu sezonun da favorilerinden. Şu anda Manchester City'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Topçular, transferde gözünü karartmış durumda. Premier Lig devinin son olarak gündemine A Milli Takım'ın yıldızını aldığı ifade edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arda Güler'in tam istediği özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. İspanyol çalıştırıcının milli yıldızı takımında görmeyi çok istediği ifade edildi.

Arteta'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Arsenal'in ise 80 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Arsenal'in bu teklifi ara transfer dönemi için kiralama ve sezon sonu da zorunlu satın alma opsiyonunu içeriyor. Ancak Xabi Alonso'nun bu transfere onay vermeye niyeti yok.

Alonso, sezon başından bu yana her karşılaşmada süre verdiği milli futbolcunun takımdan ayrılığına sıcak bakmıyor. Haberde Real Madrid'in tutumu, "Arda Güler'in Real Madrid'e olan bağlılığı , özellikle genç yetenekleri nasıl geliştireceğini bilen bir teknik direktörün rehberliğinde, sağlam görünüyor." ifadeleriyle anlatıldı.

