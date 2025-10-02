İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Varşova'da müthiş zafer! Samsunspor galibiyetle başladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini Musaba'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 23:56 - Güncelleme:
Varşova'da müthiş zafer! Samsunspor galibiyetle başladı
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, ilk hafta karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova ekibine konuk oldu. Samsunspor, maçı 1-0 kazanarak turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Musaba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 puanla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.

5. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın elleri arasından ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamlardı.

47. dakikada Wojciech Urbanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

51. dakikada Musaba'nın pasında altıpas içindeki Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Tobiasz'a çarparak havalanan topu Mouandilmadji kafayla boş kaleye gönderdi. Jedrzejczyk ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

68. dakikada Weibhaupt'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Legia Varşova'nın golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Korner atışından gelen topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Rajovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu boş kaleye topu yuvarladı. Hakem Jeremie Pignard önce orta noktayı gösterdi, daha sonra VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Stat: Marshall Jozef Pilsudski

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Alexis Auger (Fransa)

Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski (Dk. 63 Elitim), Augustyniak, Wojciech Urbanski (Dk. 76 Bichakhchyan), Chodyna (Dk. 82 Zewlakow), Stojanovic (Dk. 63 Weibhaupt), Colak (Dk. 63 Rajovic)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Soner Gönül), Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 63 Makoumbou), Ntcham (Dk. 83 Borevkovic), Holse, Coulibaly (Dk. 63 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 83 Mendes), Mouandilmadji

Gol: Dk. 10 Musaba (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Augustyniak, Dk. 90+1 Jedrzejczyk, Dk. 90+3 Pankov (Legia Varşova), Dk. 20 Celil Yüksel, Dk. 90+1 Van Drongelen, Dk. 90+3 Borevkovic, Dk. 90+6 Yunus Emre Çift (Samsunspor)

