Vasatı aşamadı! Miha Zajc eski günlerine çok uzak

Jorge Jesus dönemi öncesi yine Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, o süreçte Miha Zajc'a formayı vermiş ve ciddi katkı almıştı. Bu sene ise Zajc, oldukça geriledi.

VASATI AŞAMADI

Geçen sezon Jesus ile arasında soğuk rüzgârlar esen ve İsmail Kartal'ın gelişi ile sözleşme uzatmaya ikna olan Sloven oyuncu, Ludogorets karşısında vasatı aşamadı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bulgar ekibine karşı ikili mücadele kazanamayan Zajc, 9 da top kaybı ile oynadı. Sosyal medyadan da taraftarlar, 29 yaşındaki orta sahaya tepki gösterdi. Zajc'ın eski günlerini arattığı belirtilirken, kendini toplaması gerektiği ifade edildi.