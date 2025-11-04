Vasco Da Gama, Cuesta'nın tapusunu istiyor

Vasco Da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'yı kalıcı olarak takımda tutmak istiyor.

VASCO İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray, Cuesta'yı Brezilya ekibine yarım sezon kiralık olarak göndermişti. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre, Cuesta'nın Vasco ile sözleşmesi gelecek yıl sonuna kadar da uzayabilir. Vasco'nun ayrıca Cuesta için satın alma opsiyonu bulunuyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA

Corujao Vascaino'da yer alan habere göre, Vasco Da Gama, Cuesta'yı takımda tutmak istiyor. Brezilya temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcunun transferini gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi netleştirmek istiyor.

GÖRÜŞMELER ÖNE ALINABİLİR

Vasco Da Gama'nın, Cuesta'nın bonservisi almak için Galatasaray ile görüşmeleri öne alabileceği kaydedildi.

CUESTA'NIN PERFORMANSI

Vasco Da Gama'da 8 maçta süre bulan Cuesta, 1 kez ağları havalandırdı.