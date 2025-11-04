İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0927
  • EURO
    48,3701
  • ALTIN
    5323.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vasco Da Gama, Cuesta'nın tapusunu istiyor
Spor

Vasco Da Gama, Cuesta'nın tapusunu istiyor

Galatasaray, Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta'yı sezon başında Vasco Da Gama'ya kiralamıştı. Brezilya ekibinin Cuesta'yı takımda tutmak istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi4 Kasım 2025 Salı 23:40 - Güncelleme:
Vasco Da Gama, Cuesta'nın tapusunu istiyor
ABONE OL

Vasco Da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'yı kalıcı olarak takımda tutmak istiyor.

VASCO İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray, Cuesta'yı Brezilya ekibine yarım sezon kiralık olarak göndermişti. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre, Cuesta'nın Vasco ile sözleşmesi gelecek yıl sonuna kadar da uzayabilir. Vasco'nun ayrıca Cuesta için satın alma opsiyonu bulunuyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA

Corujao Vascaino'da yer alan habere göre, Vasco Da Gama, Cuesta'yı takımda tutmak istiyor. Brezilya temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcunun transferini gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi netleştirmek istiyor.

GÖRÜŞMELER ÖNE ALINABİLİR

Vasco Da Gama'nın, Cuesta'nın bonservisi almak için Galatasaray ile görüşmeleri öne alabileceği kaydedildi.

CUESTA'NIN PERFORMANSI

Vasco Da Gama'da 8 maçta süre bulan Cuesta, 1 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.